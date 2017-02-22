غلاف العدد ٣٣٧٥



بعد مأساة مستمرة منذ خمس سنوات، تعيش مدينة الرقة المدمرة فصلاً جديداً عنوانه الاحتلال الأميركي بغطاء من «قوات سوريا الديموقراطية» (أ ف ب)

فراس الهكار

مضت السنة الخامسة على مأساة مدينة الرقة، ولعلّ أصعب فصولها هو آخرها الذي دمرها بشكل كامل، بذريعة «تحرير» المدنيين من «داعش» الذي غادر مسلحوه مع عائلاتهم «مُعززين مُكرمين» بعدما أنهوا المهمة الموكلة إليهم، ورسّخوا قواعد الاحتلال الأميركي في أرجاء المحافظة المدمرة

حسن عليق

في مدة قياسية، تمكّن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف كيفية تنفيذ الاستخبارات الإسرائيلية لعملية التفجير في مدينة صيدا، يوم الأحد الفائت (14 كانون الثاني 2018)، التي استهدفت القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، محمد حمدان.



