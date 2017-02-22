غلاف العدد ٣٣٨١

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«الخطة الاستثمارية للحكومة» التي ستقدم الى مؤتمر «باريس ـــ 4» لا تتعدى كونها عملية تجميع لمشاريع غير منفّذة منذ سنوات تصل كلفتها الى اكثر من 22 مليار دولار (هيثم الموسوي)

فيفيان عقيقي
تبلّغ لبنان أخيراً من الجانب الفرنسي انه لن يجري تحديد موعد لانعقاد مؤتمر «باريس ــــ »4، ما لم تضع الحكومة اللبنانية «خطّة اصلاحية»، تلتزم فيها خفض عجز الموازنة وضبط نمو الدين العام واشراك القطاع الخاص في البنى التحتية والخدمات العامّة...

يوماً بعد يوم، تتطوّر الأزمة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، حتى صار مرسوم الأقدمية تفصيلاً، وانتقل الصراع إلى نقاش الطائف والدستور والمناصفة. سجال أمس بين وزير المال ووزير الخارجية يقرّب اتفاق الطائف بصيغته الحالية من نهاياته

الحدث

ورقة أميركية في وجه «سوتشي»: أنقرة تلوّح بغزو كامل الشمال السوري

قضية

«التحالف المدني» الأردني: أسئلة الهوية والمكوّن الفلسطيني

مصر

«الوفد» يغطي الانتخابات: السيسي يبحث عن «محرم» رئاسي!


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العدد ٣٣٨١ السبت ٢٧ كانون الثاني ٢٠١٨

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 61

بيروت آند بيوند 2017

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مئوية الثورة

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«بذرة في ارض الشقاق»