غلاف العدد ٣٣٨١



«الخطة الاستثمارية للحكومة» التي ستقدم الى مؤتمر «باريس ـــ 4» لا تتعدى كونها عملية تجميع لمشاريع غير منفّذة منذ سنوات تصل كلفتها الى اكثر من 22 مليار دولار (هيثم الموسوي)

فيفيان عقيقي

تبلّغ لبنان أخيراً من الجانب الفرنسي انه لن يجري تحديد موعد لانعقاد مؤتمر «باريس ــــ »4، ما لم تضع الحكومة اللبنانية «خطّة اصلاحية»، تلتزم فيها خفض عجز الموازنة وضبط نمو الدين العام واشراك القطاع الخاص في البنى التحتية والخدمات العامّة...

يوماً بعد يوم، تتطوّر الأزمة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، حتى صار مرسوم الأقدمية تفصيلاً، وانتقل الصراع إلى نقاش الطائف والدستور والمناصفة. سجال أمس بين وزير المال ووزير الخارجية يقرّب اتفاق الطائف بصيغته الحالية من نهاياته



