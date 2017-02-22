غلاف العدد ٣٣٦٩



أربعة أشهر تفصل العراق عن أبرز استحقاقٍ سياسي منذ الغزو الأميركي عام 2003 وإعلان النصر على «داعش» (أ ف ب)

أربعة أشهر تقريباً تفصل العراق عن أبرز استحقاقٍ سياسي منذ الاحتلال الأميركي لهذا البلد (نيسان 2003). استحقاق يبدو المعنيون بإدارة الملف العراقي ــ إقليمياً ودولياً ــ متمسكين بإجرائه في موعده، بهدف تبيّن اتجاهات الشارع، ومن ثم بلورة رؤى لإدارة المرحلة المقبلة، تتلاءم والنتائج المرتقبة.

نقولا ناصيف

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يحيى دبوق

في الحرب المقبلة بين إسرائيل وحزب الله، «إن حصلت، لا قدّر الله»، بحسب تعبير وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، سيطلق حزب الله ما بين 3000 و4000 صاروخ يومياً، ليصل الى كل نقطة في إسرائيل.



