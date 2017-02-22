غلاف العدد ٣٣٦٦

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بات سيناريو «اللا منافسة» شبه محسوم في الانتخابات الرئاسية المصرية المنتظرة أواخر آذار المقبل (أ ف ب)

يوم خاضت مصر - الثورة، أول استحقاق رئاسي في أواسط عام 2012، كان الحدث تاريخياً بكل المعايير. كانت تلك المرّة الأولى التي لم يكن المصريون على علم مسبق بمن سيحكمهم لأربعة أعوام.

«عمليّة انتحارية ناجحة»، هكذا اختصر وزير الداخلية نهاد المشنوق الانقسام، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بإجراء الانتخابات النيابية، حول إقامة «الميغاسنتر». أزمة جديدة ولدت أمس، تضاف إلى أزمة مرسوم الأقدمية، تهدّد الاستقرار السياسي والانتخابات النيابيّة المقبلة

تحقيق

المصارف ممنوعة من بيع بوالص التأمين... والعفو عمّا مضى

تقرير

أوراق بري البيضاء... من الانتخابات الرئاسية إلى النيابية

ميديا

الدراما اللبنانية: هل عادت إلى الحياة حقاً؟

سوريا

الجيش على مشارف «أبو الضهور» في ريف ادلب

كتاب

صراع الأجنحة في البيت الأبيض: بانون و«الأطفال» والفوضى ثالثهماً

تونس

المعارضة تعتزم توسيع الاحتجاجات

فلسطين

منسق علاقة «حماس» بـ«المحور» يُصاب برصاصة في الرأس


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العدد ٣٣٦٦ الاربعاء ١٠ كانون الثاني ٢٠١٨

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