غلاف العدد ٣٣٦٦
بات سيناريو «اللا منافسة» شبه محسوم في الانتخابات الرئاسية المصرية المنتظرة أواخر آذار المقبل (أ ف ب)
يوم خاضت مصر - الثورة، أول استحقاق رئاسي في أواسط عام 2012، كان الحدث تاريخياً بكل المعايير. كانت تلك المرّة الأولى التي لم يكن المصريون على علم مسبق بمن سيحكمهم لأربعة أعوام.
«عمليّة انتحارية ناجحة»، هكذا اختصر وزير الداخلية نهاد المشنوق الانقسام، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بإجراء الانتخابات النيابية، حول إقامة «الميغاسنتر». أزمة جديدة ولدت أمس، تضاف إلى أزمة مرسوم الأقدمية، تهدّد الاستقرار السياسي والانتخابات النيابيّة المقبلة
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العدد ٣٣٦٦ الاربعاء ١٠ كانون الثاني ٢٠١٨
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