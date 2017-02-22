غلاف العدد ٣٣٦٤

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تحوّل عام 2017 إلى عام صفقات التسلّح التاريخية، بعد إنفاق دول عربية عشرات المليارات من الدولارات في سوق السلاح (أ ف ب)

رنا حربي
في زيارة سريعة إلى الشرق الأوسط، أطلق «صاحب» البيت الأبيض صفارة سباق التسلّح العربي، معيداً بذلك «مئات المليارات إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط»، ليتحول 2017 من بعدها إلى عام صفقات التسليح والتسلح «التاريخية». ومن بين عشرات الصفقات، سطع نجم 10 أبرمتها 6 دول عربية

العلاقة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل وصلت إلى الحضيض، بعد «المحنة» التي مرَّ بها رئيس الحكومة في السعودية. بلغ الحليفان من التباعد حداً صار معه الحديث عن إمكان اجتماع رئيسيهما خبراً يجري تداوله بصفته حدثاً استثنائياً

تحتجب «الأخبار» بعد غد الإثنين لمناسبة عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية

تحقيق

دمشق: ثلث سكانها نازحون وتَخدم ستة ملايين

السعودية

شهران على «محكمة الريتز»: «صمود» الوليد يعرّي ابن سلمان

رياضة

عودة «الوحش الكاسر» إلى مدريد


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العدد ٣٣٦٤ السبت ٦ كانون االثاني ٢٠١٨

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زياد الرحباني


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