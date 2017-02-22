غلاف العدد ٣٣٥٦



يشهد العالم اليوم فصلاً جديداً من «كلاسيكو» برشلونة وريال مدريد، في مباراة تجنح نحو الطابع السياسي إثر انتخابات «كاتالونيا» الأخيرة (أ ف ب)

شربل كريم

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مخطئ من يعتقد أن ذيول الأزمة السياسية في إسبانيا لن تكون حاضرة في كل لحظة من «كلاسيكو» اليوم (الساعة 14.00 بتوقيت بيروت)، إذ صحيح أن برشلونة زار مدريد لمقابلة أتلتيكو من دون أي حادثة تذكر، لكن مواجهة ريال مدريد مختلفة، فهي تفتح جروح الماضي والحاضر معاً

البلد مهدد بالظلام. وكأن التقنين المفروض على المواطنين لا يكفيهم، فأتاهم إضراب عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ليزيد الأمور سوءاً. والأمر هنا لا يتعلّق حصراً بالذل المفروض على اللبنانيين بسبب عدم حصولهم على الطاقة بصورة منتظمة، في ظاهرة تضع لبنان في خانة إحدى أسوأ دول العالم لجهة انتظام الطاقة الكهربائية

لا يألو محمود عباس جهداً بعدما طعنت الولايات المتحدة جثّة مشروع التسوية، لكن ليس عبر قرار شجاع بالانقلاب على خيار عقيم، بل للبحث عن «راعٍ جديد» للمفاوضات. من هنا تأتي جولاته المكوكية خارج رام الله، من الأردن إلى مصر، إلى تركيا فالسعودية، ثم فرنسا.



