غلاف العدد ٣٣٤٠

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انتهى مصير الرئيس اليمني «الراقص بين الثعابين» علي عبدالله صالح غارقاً في دمائه، بعد فراره إثر فشل انقلابه على «أنصار الله» (أ ف ب)

قلب اليمن صفحة علي عبدالله صالح. الرئيس «التاريخي» انتهى غارقاً في دمائه بعد فراره إثر فشل انقلابه على «الحلفاء» في حركة «أنصار الله». أسئلة وسيناريوات عديدة طفت بعد مقتل «رجل كل المراحل»، بدءاً من ردود الفعل الحزبية والعشائرية «المنتظرة» وتأثيرها في الوضع السياسي والعسكري

كما أن العودة إلى «خطوط الرابع من حزيران» كانت شرطاً لمفاوضات التسوية بين سوريا والعدو الإسرائيلي، فإن العودة إلى «خطوط الرابع من تشرين» الثاني ثبّتت التسوية اللبنانية، ووضعت حداً لمقامرة ولي العهد السعودي، وأعادت إطلاق العمل الحكومي

تقرير

مظلة للاستقرار النقدي: الجبير كاذب

رأي

ما بعد البوكمال: من الشرق الأوسط إلى الشرق الأوسع

تقرير

ابن سلمان لعباس: تخلّوا عن القدس وحق العودة

الحدث

بيونغ يانغ: إدارة ترامب تتسوّل حرباً نووية


صفحة أولى
العدد ٣٣٤٠ الثلاثاء ٥ كانون الأول ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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