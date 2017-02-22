غلاف العدد ٣٣٣٩



نجحت «أنصار الله» في وأد تمرّد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لتُفتح البلاد أمام سيناريوات مختلفة ستحاول «قوى العدوان» الاستفادة منها (أ ف ب)

إيلي حنا

بعد «مساكنة» فرضها العدوان على اليمن، قرّر علي عبدالله صالح الانقلاب على شركائه في حركة «أنصار الله». لم تكن محاولة «السياسي الداهية» هي الأولى من نوعها. كان الرجل يتحيّن الفرصة لقلب الطاولة في صنعاء حيث أدار بحنكته ومناوراته العلاقة مع «الحركة»، وفي الوقت نفسه مع «أخصامه» الجدد في الرياض وأبو ظبي.

رضوان مرتضى

فضيحة جديدة في وزارة الاتصالات. فقد أصدر الوزير جمال الجرّاح قراراً يقضي بـ«اعتماد الأنظمة البيومترية لدى شراء الخطوط المسبقة الدفع». وعليه، سيفوّض شركة خاصة، مجهولة حتى هذه اللحظة، الحصول على معلومات حسّاسة عن جميع اللبنانيين، إلى حد تعريض الأمن القومي اللبناني للخطر

رحيل

جلال خوري: «الرفيق سجعان» وداعاً رحل جلال خوري (1934 ــــ 2017) أول من أمس بشكل مفاجئ. المسرحي المعروف، عربياً وعالميّاً، هو أحد أبرز روّاد المسرح السياسي الذي لمع فيه منذ الستينيات. نجح في خلق تقاليد فرجة شعبية، وتقريب المسرح من الناس. نقل نصوص الكاتب الألماني برتولد بريخت إلى العربية، مطبقاً خطابها السياسي النقدي على الواقع المحلي والعربي.



