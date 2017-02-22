غلاف العدد ٣٣٢٠
(أ ف ب)
اشارة أساسية التقطها السعوديون من لبنان امس. وهي ان الاستجابة لمضمون بيان استقالة الرئيس سعد الحريري غير قائمة، لا على مستوى تيار «المستقبل» نفسه، ولا على مستوى الشارع السني. بل على العكس، تلقوا اشارات مقلقة الى احتمال ارتفاع منسوب التساؤل لدى أنصار الحريري
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تكنولوجيا
■ نظام النقل القادم من الأفلام: سيارات طائرة وكبسولات فائقة السرعة
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سوريا
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ثقافة وناس
صفحة أولى
العدد ٣٣٢٠ الخميس ٩ تشرين الثاني ٢٠١٧
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