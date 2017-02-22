غلاف العدد ٣٣٠١

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نجحت الصين في تطبيق خطتها المرسومة عام 2012 برفع معدل الرواتب ومستوى العيش في بلد المليار والثلاثمئة وخمسون مليون نسمة (الأخبار)

عمر نشابة
قبل يومين من انعقاد المؤتمر الـ 19 للحزب الشيوعي الصيني، استُضيفت «الأخبار» في مقاطعة فوجيان في الساحل الجنوبي للصين حيث جالت في أرجائها مسجلة تطور العمران والتكنولوجيا فيها. لكن لعل أبرز ما استرعى الاهتمام هو إنجاز رفع مستوى العيش لملايين البشر بحسب الخطة التي كانت قد أطلقتها قيادة الحزب الشيوعي منذ خمس سنوات

فيفيان عقيقي
لولا مداخلة النائب جورج عدوان، التي تناول فيها عمليات مصرف لبنان وتصرّفاته بالمال العام بلا أي رقابة أو محاسبة وعلاقاته التي هي «أكبر من أن يتخطّاها أحد»، لكانت مداخلات أكثرية النواب في جلسة أمس قد بقيت «مهووسة» بحسابات الانتخابات الصغيرة لا بحسابات الدولة المالية «الضائعة»

بدا اعتراض الوزير نهاد المشنوق على احتمال تصويت لبنان لقطر في اليونسيكو، إحراجاً للرئيس سعد الحريري، في ظلّ الضغوط السعودية على الأخير لتغيير سياساته تجاه حزب الله والرئيس ميشال عون.

تحقيق

«التيار» قبل الانتخابات: ماكينة الهيئات معطّلة

تقرير

جريمة زقاق البلاط: القتل السهل بين عالمَين!

الحدث

«الحشد» يصل إلى الحدود مجدّداً: العبادي يمهّد للحوار مع أربيل

سوريا

الرقة في حضن «التحالف» الأميركي

فلسطين

«السلطة» تطلب تمويلاً دولياً لإتمام المصالحة

رياضة

أمسية إنكليزية في دوري الأبطال


صفحة أولى
العدد ٣٣٠١ الاربعاء ١٨ تشرين الأول ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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