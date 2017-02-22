غلاف العدد ٣٢٩٢

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تتهيّأ أنقرة اليوم لجني «المكتسبات»، مستغلةً تسارع الأحداث في إدلب تمهيداً لبدء تنفيذ ما تم التوافق عليه في أستانا (أ ف ب)

بين حقبة صعود «جبهة النصرة» وهيمنتها شبه المطلقة على محافظة إدلب، ومرحلة الانحدار التي توشك أن تتحوّل أمراً واقعاً، ثمّة قاسم مشترك أساسي، هو اللاعب التركي. كانت أنقرة عاملاً شديد التأثير في مسار «الجبهة» المتطرفة، وعلى نحوٍ مماثلٍ لمسارات صعود «داعش» وانحدارها.

تستمر الحرب الأمنية بين جهاز الموساد الإسرائيلي وأجهزة الأمن اللبنانية والمقاومة. آخر الفصول اعتقال الأمن العام اللبناني خليّة مؤلّفة من ثلاثة لبنانيين في برج البراجنة ودير قوبل، مكلّفة من قبل الموساد بجمع المعلومات عن المقاومة

قضية

دعوى قضائية لكفّ يد السلطة عن المال العام

تقرير

أصحاب المولدات يهددون: سنغرق لبنان في العتمة

سوريا

معاقل «داعش» تتساقط في ريف دير الزور

اليمن

السعودية في «القائمة السوداء» ... لرفع الحرج الأميركي

مصر

كسر «الأحادية الانتخابية»: السادات يواجه السيسي؟


صفحة أولى
العدد ٣٢٩٢ السبت ٧ تشرين الأول ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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