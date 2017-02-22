غلاف العدد ٣٢٨٠



تبرز الحقول النفطية والغازية في محافظة دير الزور كهدف ثمين يعمل الجيش السوري على إعادته إلى كنف الدولة، فيما تسارع «فصائل التحالف الأميركي» للسيطرة عليه (أ ف ب)

الأنباء المتضاربة عن إنزال جوي في معمل غاز كونيكو (ريف دير الزور الشرقي) ظلّت حكراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكدت مصادر سورية أنّ العلم السوري سيرتفع فوق المعمل قريباً.

مصير اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات النيابية معلّق بجلسة مجلس النواب وإقرار تمويل الانتخابات، في جلسة لن تعقد قبل عشرة أيام على أقلّ تقدير، وهو ما يضع وزارة الداخلية أمام استحقاق صعب لإنجاز البطاقة في الموعد المحدّد. أكثر من طرف سياسي بات مقتنعاً بأن البايومترية «طارت»

تحتجب «الأخبار» غداً لمناسبة رأس السنة الهجرية



