غلاف العدد ٣٢٧٩

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تتشبّث أربيل بإجراء استفتاء «استقلال كردستان» رغم الأصوات المعارضة في الداخل والخارج، في مشروع أشبه بتثبيت حكم عائلة البرزاني (أ ف ب)

نور أيوب
ضبابيٌّ، حتى الآن، مستقبل استفتاء انفصال «إقليم كردستان» عن العراق. تشبّث أربيل بإجرائه يقابله عزم بغداد على احتوائه وإبطاله، وسط دعمٍ إقليمي ودولي لحكومة حيدر العبادي في مواجهة تعنّت مسعود البرزاني.

أمام الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب استراتيجية الولايات المتحدة تجاه اللاجئين الهاربين من الحرب في سوريا والعراق ودول الجوار، كاشفاً في معرض حديثه عن اللاجئين تفضيل أميركا توطين هؤلاء اللاجئين في دول الإقليم المحيطة ببلادهم.

سوريا

تصعيد بين أنقرة ودمشق: مغامرة «جهادية» في حماة

تحقيق

فضيحة «الحربية» ... إلى «اللفلفة»!

الحدث

تمهيد للقضاء على الاتفاق النووي

تقرير

عرسال 2014: فتح ملف موقوفي رومية

فرنسا

«أسبوع الآلام» الماكروني: تظاهرات تهدّد الرئيس بفجيعة انتخابية

زمن التطبيع

زياد دويري... الاستشراق قبل التطبيع


صفحة أولى
العدد ٣٢٧٩ الاربعاء ٢٠ أيلول ٢٠١٧

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زياد الرحباني


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