غلاف العدد ٣٢٧٧
إيلي حنا | أيهم مرعي
أطلقت دمشق وحلفاؤها العاملون في سوريا والعراق معركة إقفال الحدود، إذ بعد تثبيت المسألة في الميدان كأمر واقع إثر عزل «جيب التنف» عبر الوصول إلى شريط حدودي شمال «المنطقة الأميركية في سوريا»
تحت ضغط الأمر الواقع وبذريعة ضيق الوقت، سجّلت حكومة الرئيس سعد الحريري فضيحة جديدة لجهة تلزيم إصدار البطاقات البيومترية بعقد رضائي قيمته حوالى 40 مليون دولار. ليس هذا فحسب، تبدو الانتخابات النيابية برمّتها مهدّدة، في ظلّ الانقسام الحاد حول الموقف من التسجيل المسبق للناخبين
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تقرير
■ خسر حلفاءه ولم يربح خصومه: «حكيم معراب»... وحيداً
قضية
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الحدث
■ المقاومة خارج النقاش وملف دحلان مؤجّل: القاهرة تلزم «فتح» و«حماس» بالمصالحة
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ثقافة
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