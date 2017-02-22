غلاف العدد ٣٢٧٤

﻿

تشنّ الرياض حملة اعتقالات ضد شخصيات دينية عشية موعد دعوة للتظاهر ضد النظام، أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي (أ ف ب)

خليل كوثراني
تشنّ السلطات السعودية حملة اعتقالات ضد شخصيات دينية تُحسَب بغالبيتها على التيار «الإخواني»، وذلك عشية موعد الدعوة للتظاهر والاحتجاج ضد النظام، التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ميسم رزق
تصرّ القوى السياسية على إبقاء الجيش تحت رحمة مصدر وحيد للتسليح، هو الولايات المتحدة الأميركية. في عام 2008، تمكّنت واشنطن من إجهاض هبة عسكرية روسية للبنان، بالتعاون مع السلطة في بيروت.

هدفٌ جديد سجلته المقاومة في حربها ضدّ تنظيم «داعش» في الجرود اللبنانية والسورية، يُضاف إلى الهدفين السابقين اللذين حققتهما بالتعاون مع الجيشين اللبناني والسوري: الكشف عن مصير العسكريين الذين اختطفهم «داعش» في آب 2014، ودحر التنظيم الإرهابي خارج لبنان

تقرير

الرئيس السابق لـ «العسكريّة»: لم يُدَّعَ على متورّطين بالإرهاب

تقرير

التيّار والقوات: القصة التي لا تنتهي فصولها

قضية

«داعش» والمناهج الجديدة: السوريون «يقصفون» عشوائيّاً

تكنولوجيا

السطو على بياناتنا: 3 عمليات اختراق ضخمة في أسبوعين!

سينما

زياد دويري يعيد إشعال «الحرب الأهلية»


صفحة أولى
العدد ٣٢٧٤ الخميس ١٤ أيلول ٢٠١٧

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]

زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

ملحق القروض المصرفية

ملحق المصرفية الإلكترونية

ملحق المصرفية الإلكترونية

ملحق المصرفية الإلكترونية

مهرجانات الصيف 2017

مهرجانات الصيف 2017


المكتبة الموسيقية


فيروز

مدونة «جدار الصوت» لضحى شمس

«بذرة في ارض الشقاق»