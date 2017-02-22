غلاف العدد ٣٢٦٩



تُعدّ غارة الطائرات الإسرائيلية فجر أمس على موقع للجيش السوري رسالة لروسيا (أ ف ب)

فجر أمس، بادر العدو الإسرائيلي الى الإغارة على هدف عسكري سوري في منطقة غير بعيدة عن لبنان، في خطوة يمكن وصفها في هذه المرحلة بأنها «مفصلية».

بعد أن جرى القفز فوق استحقاق الانتخابات الفرعية خدمة للرئيس سعد الحريري ولـ«ورقة إعلان النوايا» بين التيار الوطني الحر والقوات، تبدو الانتخابات النيابية في خطر، مع استمرار الانقسام داخل اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة تطبيق القانون.



