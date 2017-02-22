غلاف العدد ٣٢١٢
خطت الدولة العراقية أمس، خطوة مهمة في مسار «تحرير مدينة الموصل»، من سيطرة تنظيم «داعش»، إذ أعلنت قواتها استعادتها موقع الجامع النوري الكبير، الواقع في المدينة القديمة، وذلك بعد أيام من تفريغ التنظيم بعضاً مما تبقى من حقدٍ لديه على العراقيين، عبر تفجير الجامع التاريخي ومنارته «الحدباء».
ميسم رزق
عاد ملف ترسيم الحدود البحرية الى الواجهة، بعد تبليغ الأمم المتحدة لبنان استعدادها رعاية الترسيم. النقطة الوحيدة العالقة تتمثل في إصرار الرئيس نبيه بري على أن يكون أي لقاء ثلاثي برئاسة قوات الأمم المتحدة، في وقت طرح فيه مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتين توليه المهمة
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تقرير
■ بواخر الكهرباء: تقرير مجلس الوزراء مزوّر!
تقرير
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بيئة
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تقرير
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■ تحالف «المحمدين» في اليمن: مقايضات تعيد رسم الخارطة
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