غلاف العدد ٣٢٠٩

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تسلّمت الدوحة أمس لائحة مطالب سعودية ــ إماراتية تعجيزية، توحي أنّ الأزمة ستبقى مفتوحة على مصراعيها (أ ف ب)

دعاء سويدان
تتّجه الأزمة الخليجية نحو مزيد من التصعيد؛ فرمان صارم وتعجيزي من «المحمّدين» (ابن سلمان ــ ابن زايد) على شكل لائحة من 13 مطلباً، تسلّمته قطر أمس. وفيما يُتوقع أن ترفض الدوحة تلك المطالب لما تعنيه من تغيير «جذري» في سياساتها

وجّه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رسائل قاسية لإسرائيل والنظام السعودي، متّهماً هذا النظام بفتح الطريق أمام إسرائيل للتطبيع مع العالم العربي. وأكّد نصرالله أن محور المقاومة يزداد قوّة وإسرائيل ستدفع أثماناً غالية في حال خاضت حرباً ضدّه، وأن المحور لن يتخّلى عن فلسطين

تقرير

من سائق عمومي إلى مفخِّخ سيارات وناقل انتحاريين

تقرير

«طرد» سوليدير من بورصة لندن

تقرير

المقاومة في «حرب البادية»: كنز من الخبرة العسكرية


صفحة أولى
العدد ٣٢٠٩ السبت ٢٤ حزيران ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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