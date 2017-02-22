أستراليا تعلق ضرباتها الجوية في سوريا بعد التحذير الروسي

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تأتي الخطوة الأسترالية بعد تحذير أصدرته موسكو أمس (وزارة الدفاع الروسية)

آخر تحديث 11:00 AM بتوقيت بيروت | خاص بالموقع
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، تعليق ضرباتها الجوية في سوريا ضمن «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن، في إجراءٍ وقائي جاء بعد التحذيرات التي أصدرتها روسيا إثر إسقاط القوات الأميركية طائرة للجيش السوري يوم الأحد الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان: «في إجراء احترازي، توقفت ضربات قوة الدفاع الأسترالية في سوريا مؤقتاً».
وتأتي الخطوة الأسترالية بعد تحذير أصدرته وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، من أنها ستعتبر أي جسم طائر في مناطق عملها في سوريا هدفاً لدفاعاتها الجوية، نتيجة إسقاط القوات الأميركية طائرة «سو — 22» تابعة لسلاح الجو السوري في محيط بلدة الرصافة في ريف الرقة.
وعلى إثر ذلك، قررت موسكو، أمس، تعليق العمل بالمذكرة الخاصة بمنع الحوادث وضمان أمن التحليقات أثناء تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا. ووصفت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط الجيش الأميركي الطائرة الحربية السورية، بأنه «انتهاك وقح لسيادة سوريا»، موضحة أن «سو-22» كانت تتولى مهمة قتالية تتعلق بدعم الجيش السوري أثناء هجوم على تنظيم «داعش» في محيط بلدة الرصافة.

(الأخبار، روسيا اليوم، سبوتنيك)

العدد ٣٢٠٥ الثلاثاء ٢٠ حزيران ٢٠١٧
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