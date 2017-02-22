غلاف العدد ٣٢٠٥

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في الذكرى الثالثة لسقوط الموصل، جالت «الأخبار» في المدينة وعاينت بعضاً من حكاياها وناسها (أ ف ب)

نور أيوب
رويداً رويداً، تخلع «عاصمة الخلافة» جلبابها الأسود. هي الموصل، عروس الشمال تبحث عن أهلها المغرّبين في بلاد الرافدين. هي ذكريات وقصصٌ يرويها الموصليون عن سنواتٍ ثلاث من حُكم «الخليفة»، لا تتعدى حدود السرد، فإرادة الحياة أقوى.

ميسم رزق
انطلق عدّاد نهاية «سعودي أوجيه». صدر قرار الإقفال نهائياً، حيث ستبتلع الرمال المتحركة إمبراطورية «آل الحريري» إلى الأبد. ليست النتيجة مفاجِئة، أقلّه بالنسبة إلى من عايش الأزمة منذ بدايتها، ويعلم الخلفية السياسية والمالية لها.

تقرير

انتخابات بطريرك الكاثوليك: مصلحة مسيحيي الشرق فوق كل اعتبار

سوريا

الجيش يحضّر عمليات واسعة نحو دير الزور

اتصالات

استبدال شبكة 2G: هدر 75 مليون دولار

الحدث

«الأزمة الخليجية»: رفع سقف التحدي من الجانبين


صفحة أولى
العدد ٣٢٠٥ الثلاثاء ٢٠ حزيران ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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