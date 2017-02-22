غلاف العدد ٣٢٠٣

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معركة دائرة الشمال الثالثة (بشري وزغرتا والكورة والبترون) في الانتخابات النيابية المقبلة ستكون، بتحالفاتها ونتائجها، تمهيداً لمعركة رئاسة الجمهورية في 2022

ليا القزي
اجتمع أعضاء نادي مرشحي رئاسة الجمهورية في دائرة الشمال الثالثة، ليكون التنافس بينهم في الانتخابات النيابية تمهيداً للرئاسة في الـ2022. القوى متشابكة، والتحالفات لم تتضح بعد.

محمد نزال
وزير العدل طرف، علناً، في قضيّة قضائيّة. يقول للمدّعية على الهواء: «شيري، دمعك بيسوى كل شي في عدليّة». يتصل بالقاضي ويقول له: «بدّي منّك». محامي المتّهم ينسحب مِن الجلسة ويطلب استقالة الوزير. «ارتياب مشروع». «مجلس القضاء» مُحرَج.

تواصل تركيا محاولاتها «لمّ الشمل» الخليجي، دونما مؤشرات إلى إمكانية نجاحها في ذلك، في ظل التعنت السعودي والإماراتي، وتظهير الرياض موقفاً أكثر وضوحاً يؤكد مخاوف الدوحة من نية تحالف ابن سلمان ــ ابن زايد فرض «الوصاية» على قطر.

قضية

مسعود البرزاني: رجل «كل الأعداء»

رياضة

كأس القارات: روسيا تتحدّى العالم

وثائق

هذا ما حصل في 5 حزيران 1967


صفحة أولى
العدد ٣٢٠٣ السبت ١٧ حزيران ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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