غلاف العدد ٣٢٠١



في أقل من 30 دقيقة، مرّر البرلمان المصري أمس اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، متجاهلاً الموقف الشعبي والأحكام القضائية (أرشيف)

نكسة ثانية حلت بمصر أمس. الدولة العربية المركزية التي خسرت وخسر العرب معها حرب 1967، في نكسة اعتقدنا أنها الأولى والأخيرة، بدا حكامها الجدد في الساعات الماضية، مسرعين نحو تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين عند مدخل خليج العقبة.

حسن عليق

رسمياً، صار للبنانيين قانون انتخابي جديد، بصورة لم يعهدوها من قبل. النسبية باتت أمراً واقعاً. وصدور القانون يوم الجمعة المقبل عن مجلس النواب لن يكون سوى تحصيل حاصل. والجلسة التشريعية ستمر بهدوء، باستثناء بعض الاعتراضات، أبرزها سيكون من نصيب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، الذي سيستغلّ الفرصة للتصويب على خصومه، وعلى رأسهم التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

ليا القزي

خرج الوزراء أمس من جلستهم الحكومية، مزهوين بـ«إنجاز» إقرار قانونٍ جديد للانتخابات، وفرحين بتمديد ولاية مجلس النواب لفترة 11 شهراً «لأسباب تقنية». باقٍ أمام قانون الـ15 دائرة مرحلة أخيرة، يجتازها يوم الجمعة، على أن تجري الانتخابات في 6 أيار



