غلاف العدد ٣١٨٩

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توجد قناعة لدى الأميركيين وحلفائهم في المنطقة بأنّ أيّ تواصل عراقي ــ سوري على الحدود يكرّس معادلة الهلال المقاوم (أ ف ب)

في جوانب الأزمة الكبيرة القائمة في سوريا والعراق، يتجنّب كثيرون من أبناء بلادنا كما الأطراف المنخرطة في المعركة، الحديث عن البعد الجوهري لما يجري... وهو المتصل بالبعد الجديد لحركة المقاومة ضد الاحتلال والنفوذ الأميركي في المنطقة، وضد الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.

«فليبلّط البحر»، قالها الرئيس سعد الحريري للنائب وليد جنبلاط، أمس، من دون أن يسمّيه. الأزمة التي كانت خلف كواليس الرجلين خرجت إلى العلن أمس، بصورة عنيفة، مع اتهام الحريري لحليفه بالفساد، رداً على «تغريدة» جنبلاطية

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صفحة أولى
العدد ٣١٨٩ الخميس ١ حزيران ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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