غلاف العدد ٣١٨٤
هكذا يحتفل شعر الجنوب اللبناني، شقيق الشمال الفلسطيني، بانتصار الفعل على واقع الاحتلال، وبانتصار القول الشعري على اغتراب اللغة عن مجالها الحيوي، وبعودة الخيال الى اصله، الى الواقع... تتمة
لماذا التجديد لحاكم مصرف لبنان، بعد انتظار وأكثر من اعتبار؟ (...) تأميناً لأفضل استقرار نقدي ومالي في البلاد... اتقاءً لعاصفة ممكنة من صوب ترامب...». هذا ما أوردته قناة «أو تي في» أمس في مقدمة نشرة أخبارها الرئيسية، لتبرير القبول برياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان لولاية جديدة.
دعاء سويدان
سيُسجَّل تاريخ الـ24 من أيار 2017 يوماً فارقاً جديداً في مسار الصراعات الخليجية البينية. بعد حوالى سنتين ونصف سنة من «وفاق إكراهي» تحقّق بموجب ما سُمّي «المصالحة الخليجية» التي أعقبت أزمة سحب السفراء في آذار 2014
|
قضية
■ ترخيص احتكار الألياف البصرية: الدولة تخسر 8 مليارات دولار
تقرير
■ القوات والتيار: تسجيل النقاط ماشي... أين «الحقوق»؟
تكنولوجيا
|
فلسطين
■ صدى «قمة الرياض»: إيران وجهة المقاومة
سوريا
|
موسيقى
تحقيق
ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على
فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]