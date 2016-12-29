غلاف العدد ٣١٧٧
إيلي حنا
(الاعلام الحربي)
إيلي حنا
عبرت سيارتان الحدود اللبنانية نحو سوريا. أحياء دمشق مشتعلة وكرة النار في الغوطتين تتدحرج لتصل الى سور مقام السيدة زينب. في إحدى الآليتين، كان السيد مصطفى بدر الدين يتسلّم مهمته الجديدة: القائد العسكري لقوات حزب الله في سوريا.
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تقرير
■ «هدية» سخية! خفض الضريبة على أصول المصارف والشركات
تقرير
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العراق
■ من تل عبطة إلى لبنان: عن «أم حسين وحسن نصرالله»
فلسطين
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بريطانيا
صفحة أولى
العدد ٣١٧٧ الاربعاء ١٧ أيار ٢٠١٧
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