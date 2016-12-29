غلاف العدد ٣١٧٧

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(الاعلام الحربي)

إيلي حنا
عبرت سيارتان الحدود اللبنانية نحو سوريا. أحياء دمشق مشتعلة وكرة النار في الغوطتين تتدحرج لتصل الى سور مقام السيدة زينب. في إحدى الآليتين، كان السيد مصطفى بدر الدين يتسلّم مهمته الجديدة: القائد العسكري لقوات حزب الله في سوريا.

تقرير

«هدية» سخية! خفض الضريبة على أصول المصارف والشركات

تقرير

كثرة الطبّاخين تحرق طبخة قانون الانتخاب

العراق

من تل عبطة إلى لبنان: عن «أم حسين وحسن نصرالله»

فلسطين

هكذا اغتيل فقها: المقاومة تكشف 45 عميلاً

بريطانيا

«مانيفستو» العمال: «الرفيق» كوربين يرفع «الراية الحمراء»

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العدد ٣١٧٧ الاربعاء ١٧ أيار ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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