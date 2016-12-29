غلاف العدد ٣١٦٩



دعي حوالى 47 مليون فرنسي إلى التصويت غداً لاختيار رئيسهم المقبل بعدما أنهى المرشحان ايمانويل ماكرون ومارين لوبن حملتيهما الانتخابيتين ليل أمس (أ ف ب)

تطوّرات الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية جعلت نتيجة السباق نحو الإليزيه شبه محسومة. لكن تراجع حظوظ لوبن لم يطمئن الفرنسيين، إذ تعتقد غالبيتهم بأن الكارثة قادمة لا محالة، ذلك أنه إذا أفلتت البلاد من فاشية اليمين المتطرف، فإنها ستقع في تطرف آخر يصفه البعض بـ«الفاشية المالية»

حدّد الرئيس نبيه بري تاريخ صلاحية للعرض الذي قدّمه لحل أزمة قانون الانتخاب، ينتهي في 15 أيار. ومع أن الكرة الآن في ملعب اللجنة الوزارية، إلّا أن الاتصالات السياسية متوقّفة، والتلويح بالتصويت في مجلس الوزراء يفتح الباب أمام الحديث عن التصويت في مجلس النواب على قانون ميقاتي

كسابقاته من الاتفاقات، من المتوقع أن تعاني الأطراف الضامنة لاتفاق «مناطق تخفيف التوتر» على مسار نحت تفاصيله، وحلحلة العقد التي تراكمت من دون حلّ طوال سنوات الحرب.