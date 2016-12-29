غلاف العدد ٣١٦٤



تقدمت السفارة السعودية في بيروت بشكوى جزائية ضد «الأخبار» على خلفية مقالة رأي بتهمة القدح والذم والاساءة إلى علاقات الدولة اللبنانية بدولة اخنبية (أديل رودريغز ـ إسبانيا)

ألديكم أدنى شك في كون السعودية «سداً منيعاً بوجه المشاريع الاستعماريّة» في المنطقة؟ تكفي قراءة ما جاء في شكوى السفارة السعوديّة في بيروت، ضد «شركة أخبار بيروت»، وضد رئيس تحرير «الأخبار»/ مديرها المسؤول الزميل إبراهيم الأمين

عاد التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية إلى التهويل بالتصويت في مجلس الوزراء على قانون الانتخاب، على الرغم من موقف السيد حسن نصرلله والكتل النيابية الأخرى.