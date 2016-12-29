ايران | ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم الفحم إلى 22 قتيلاً

آخر تحديث 12:15 PM بتوقيت بيروت | خاص بالموقع

تضاءلت، صباح اليوم، آمال العثور على 14 عاملاً على الأقل عالقين في منجم «يورت» للفحم الحجري شمال ايران، غداة انفجار عرضي أسفر عن سقوط 22 قتيلاً، في حصيلة جديدة نشرتها وكالة «تسنيم» الايرانية نقلاً عن مساعد محافظ كلستان لشؤون التنيسيق والإعمار، رضا مروتي، الذي أعلن العثور على جثمان آخر من ضحايا العمال.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن المنجم، الذي يشغل حوالى 500 شخص قرب مدينة آزادشهر في محافظة كُلستان، انهار بعد انفجار كمية محتبسة من غاز الميثان، فيما كان العمال يحاولون تشغيل محرك. وعملت فرق الإنقاذ طوال الليل على ضخ الأوكسيجين في النفق، في محاولة لإنقاذ العمال العالقين وتفادي احتباس كمية من غاز الميثان ما قد يسبب انفجاراً جديداً.

وفي هذا الإطار أوضح المسؤول في محافظة كُلستان أن طول النفق المؤدي إلى منجم «يورت»، والذي يمر بورشتين لاستخراج الفحم الحجري، يبلغ 1800 متر، مبيناً أن الانفجار وقع على مسافة 1400 متر مما أدى إلى قطع الاتصال مع الورشة الثانية. وفيما لوح إلى صعوبة عمليات الإنقاذ داخل النفق، أكد مروتي أن فرق الإغاثة تواصل جهودها لتصل خلال الساعات القادمة إلى موقع الحدث وتحديد وضعية العمال العالقين. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن عملية نقل جثمان الضحية الأخيرة لاتزال قيد الانجاز، وذلك بسبب المسافة الكبيرة التي تفصلها عن منفذ الخروج داخل النفق.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «ارنا» أن رئيس الجمهورية، حسن روحاني، وفي رسالة تعزية صدرت عنه على خلفية مقتل 22 عاملاً في المنجم، أوعز بتجنيد «كافة الاقسام والمؤسسات والتنسيق في استخدام جميع الإمكانات المتوفرة للتسريع في ايصال المساعدات وإنقاذ العالقين».

(الأخبار، ارنا، تسنيم)