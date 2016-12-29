غلاف العدد ٣١٦٦



فجّرت إشارة «حماس» في وثيقتها السياسية الجديدة إلى قبول دولة على حدود 67 ردود أفعال منتقدة وغاضبة (أ ف ب)

في عام 1992 انطلقت عملية سياسية لإتمام مصالحة بين العرب وإسرائيل. وانطلق نقاش بين مختلف المجموعات والأحزاب السياسية والشعبية والمرجعيات، حول الموقف من فكرة التصالح مع العدو، والاعتراف بإسرائيل.

حسم الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصرالله، بتأكيده رفض فرض قانون انتخاب بالقوّة لا تتّفق عليه القوى السياسية، مسألة قانون التأهيل الطائفي الذي تعترض عليه فئات واسعة من اللبنانيين، كذلك مسألة التصويت على قانون في مجلس الوزراء، معيداً «حق الفيتو» إلى النائب وليد جنبلاط، أسوة بممثلي باقي الطوائف

ابراهيم الأمين

من أطلق على الرئيس سليم الحص لقب ضمير لبنان، لم يخطئ أبداً. هو ليس الرجل صاحب الضمير الذي يرفض الفعل الحرام وحسب، بل هو الضمير الذي يؤنّب كلّ من أمضى نهاره وهو يرتكب الفعل الحرام أو يسكت عنه.