«النقض المصرية» تؤيد إعدام 11 متهماً في قضية «استاد بورسعيد»

خاص بالموقع - ثبّتت محكمة النقض المصرية، اليوم، أحكاماً بالإعدام صادرة عام 2015 بحق 11 شخصاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«مجزرة إستاد بورسعيد»، التي قتل فيها أكثر من 70 مشجعاً لكرة القدم عام 2012، وفق ما أعلن مصدر قضائي.



المحكومون أدينوا بالقتل في أحداث الشغب التي اندلعت في الإستاد (محمد عبد الغني - رويترز)

وكانت محكمة للجنايات قضت في حزيران/يونيو 2015 بإعدام 11 شخصاً (أحدهم هارب)، وسجن عدد آخر، أدينوا بالقتل في أحداث الشغب التي اندلعت في إستاد مدينة بورسعيد الساحلية، بعد مباراة بين «الأهلي» وفريق «المصري البورسعيدي» في الدوري المصري الممتاز في الأول من شباط/فبراير 2012.

وكانت النيابة قد أسندت عام 2015 للمتهمين تهم ارتكاب «جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار، والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبييت النيّة وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاماً منهم لخلافات سابقة، واستعراضاً للقوة أمامهم. وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد، الذي أيقنوا سلفاً قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري».

وكان الحكم الأول في القضية قد صدر في 9 آذار/مارس 2013، وقضى بإعدام 21 متهماً وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبالسجن 15 عاماً لعشرة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لستة متهمين، وبالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وببراءة 28 متهماً.

(الأخبار، أ ف ب، سبوتنيك)