غلاف العدد ٣١٠٧



أظرف ما في الحملة الانتخابية الحامية الوطيس في فرنسا، أن بيروت باتت محجّة المرشّحين لمعركة الرئاسة (أ ف ب)

«أظرف» ما في الحملة الانتخابية الحامية الوطيس في فرنسا، على وقع الفضائح والمفاجآت المختلفة، أن بيروت باتت محجّة المرشّحين لمعركة الرئاسة القريبة (نسيان/أبريل المقبل). صحيح أنّ هناك وجهات عربيّة أخرى «على الموضة» أيضاً لدى الفرسان المتسابقين إلى «قصر الإليزيه»، كالمغرب العربي مثلاً، لدوافع من نوع آخر لها علاقة بشؤون الهجرة وشجون الإسلام (اِقرأ: الإرهاب).

عادت «القوات اللبنانية» لتقِف خلف تيار «المُستقبل» في ملف قانون الانتخابات، مؤكّدة تمسّكها بالصيغة المختلطة ورفضها طرح الوزير جبران باسيل الجديد، ومشددة على عدم التخلي «عن الرئيس سعد الحريري الذي لم يتخلّ عنا»

صهيب عنجريني

تطوّر مهمّ في ملف الشمال السوري بدأت ملامحه بالارتسام. التعقيدات الهائلة التي ينطوي عليها المشهد الميداني، بدءاً من أرياف حلب، وصولاً إلى أقصى الشمال الشرقي في ريف الحسكة على موعدٍ مع تداخلاتٍ إضافيّة عنوانها وفود لاعب جديد إلى المشهد