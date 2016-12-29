غلاف العدد ٣١٠٢

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النسبيّة تدفع بالقوات اللبنانية إلى تحالفاتها القديمة لضمان أصوات المرشّحين «الضعفاء» (بلال جاويش)

فراس الشوفي

يقترب رئيس الجمهورية ميشال عون من النسبية في قانون الانتخاب أكثر فأكثر، ملاقياً حزب الله وحركة أمل. النسبية تدفع الأحزاب الكبيرة إلى تشكيل لوائح وحدها، فهل ينعكس الأمر على تحالف التيار الوطني ــ القوات اللبنانية

صهيب عنجريني
رغم صعوبة الجزم بعقدها في موعدها، تبدو جولة «جنيف» المُنتظرة مناسبةً صالحة لصرف أي تقدم ميداني يحققه طرف من أطراف الحرب السوريّة. وعلى نحو مماثل لكثير من الجولات السابقة

بورتريه

عبد ربه منصور هادي... «أنطوان لحد اليمن»

تقرير

خطاب الحريري في 14 شباط: (جمهور) الطائفة أوّلاً

مصر

السيسي ـ ترامب: أبعد من مجرد «كيمياء»

سياسة

عون وانتخابات 2017: لا عودة إلى الوراء

قضية

فريق البيت الأبيض: فصائل بمتاريس متقابلة
صفحة أولى
العدد ٣١٠٢ السبت ١١ شباط ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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