غلاف العدد ٣١٠١

﻿

قد تلخّص التوجه السعودي الجديد، والمعمول عليه بصمتٍ، فكرة «الاستثمار في الخطاب القومي العروبي» كبديل للعناوين الطائفية والمذهبية (الأناضول)

خليل كوثراني
بعد فشل مشروع الفتنة السنية ــ الشيعية، وتبيان ضعف القوى التي اتّكلت عليها واشنطن والرياض، والتراجع القوي لنفوذ «داعش» في كل المنطقة المترافق مع الوجهة العالمية الحاسمة في مواجهة التطرف التكفيري، يبدو أنّ الخطة الجديدة باتت تقتضي البحث عن عنصر استقطاب مختلف

كسر اللقاء الصباحي بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس سعد الحريري، الأجواء السلبية التي سادت في الأيام الماضية على خلفية مواقف الوزير نهاد المشنوق، الذي التقى بدوره رئيس الجمهورية.

رضوان مرتضى
لا يكاد يخلو أي اتصال مع كل سجين في سجن رومية المركزي من سؤال عن عفو رئاسي مرتقب. يرصد نزلاء السجون زوّار بعبدا واحداً واحداً، محاولين اقتناص أي خبرٍ قد يحمله أي زائرٍ يتعلق بالعفو. يرقبون حركات وسكنات كل من وزراء العدل والداخلية، لعلّ الكلمة المنتظرة تنزلق فجأة من فم أحدهما لتحقق أمنية ينتظرها المئات.

مقابلة

سامي الجميّل: المعركة صعبة جداً وجاهزون للحوار مع حزب الله... بشرط

تقرير

بلدية بيروت: ملايين الدولارات تسقط بمرور الزمن

تقرير

أهالي كفرذبيان ممنوعون من التزلّج على ملكهم العام

سوريا

أنقرة تقتحم الباب وعينها على ترامب: خطط «بديلة» للرّقة

مقابلة

فالح الفيّاض: التنسيق مع دمشق ضعيف برغم أنّ العدو واحد
صفحة أولى
العدد ٣١٠١ الخميس ٩ شباط ٢٠١٧

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: comments@al-akhbar.com

زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

ملحق المصارف


المكتبة الموسيقية


فيروز

مدونة «جدار الصوت» لضحى شمس

«بذرة في ارض الشقاق»