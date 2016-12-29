غلاف العدد ٣٠٩٩
دعاء سويدان
■ موسكو لترامب: «الشراكة» مع طهران عصيّة
مع انطواء صفحة استعادة شرق مدينة الموصل، تتجه الأنظار إلى الحدود السورية العراقية التي يُتوقع أن تشهد المعركة «الأصعب».
رضوان مرتضى
أحبطت المديرية العام للأمن العام عملاً إرهابياً لتنظيم «داعش» في وسط بيروت، قبل المباشرة في تنفيذه. مخطَّط أكثر التنظيمات تشدّداً كان استثنائياً هذه المرة، فقد تمكن عناصره من اختراق شركة سوليدير لتجنيد أحد موظفيها.
جولتا قصف إسرائيلي متتالٍ ومتنوع الأسلحة استهدفتا مواقع مختلفة في غزة أمس. المقاومة التي حاول العدو وضعها في موقف محرج وخيارات ضيقة، ردّت بعمليات قنص محدودة، ما استجلب استنفاراً إسرائيلياً. ترافق ذلك مع إقرار لدى وسائل إعلام العدو بأنه يمكن أن تتطور الأمور إلى مواجهة إن قرر جيش الاحتلال التصعيد أكثر
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تقرير
■ أوتوستراد القاسمية ــ صور: تسوية لا ترضي أصحاب البيوت
مقال
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سوريا
■ سوريا: جدل حول بدل الاعفاء من التجنيد
تقرير
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مهرجان
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