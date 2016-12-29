غلاف العدد ٣٠٩٧



قابلت طهران التصريحات الأميركية بردود متروّية وهادئة، مشيرة إلى أنها «ستردّ بالمثل وبالشكل المناسب» (أ ف ب)

يبدو أنّ الجولة الأولى من مواجهات طهران ــ ترامب خلصت إلى سقوط الإدارة الأميركية الجديدة في دوامة التصريحات، من دون أن تنجح في استهداف الاتفاق النووي (هدفها المعلن) من أي جانب.

تتعامل القوى السياسية بلا مسؤولية مع مسألة مهمة كإيجاد قانون جديد للانتخابات النيابية. الوقت يمر وأفكار القوانين تسقط الواحدة تلو الأخرى. مقابل هذا التعنّت، برزت مبادرة جديدة لرئيس الجمهورية تدعو إلى إجراء استفتاء شعبي لاختيار القانون

فراس الشوفي

في ظلّ تعذّر الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، لا تبدو تهديدات الرئيس ميشال عون بتعطيل الانتخابات كلاماً في الهواء، والرجل «العنيد» ذاهب في خياراته إلى أقصاها. والتعطيل يعني الدخول في أزمة تضع اتفاق الطائف في مهبّ الريح، وعلى حساب الرئيس سعد الحريري.

ليا القزي

لو كان البحث في قانون الانتخابات في آب 2016، لما كان وليد جنبلاط سيستضيف الكاردينال بشارة الراعي ويحتفل بتدشين كنيسة سيدة الدير، بعد أن أصبح يرى أنّ التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لا يراعيان الخصوصية الدرزية.