غلاف العدد ٣٠٩٦



تندرج عودة التوتر المفاجئة في أوكرانيا في خانة الاختبار الأوّلي للعلاقات الروسية ــ الأميركية بعد تسلّم دونالد ترامب الرئاسة (أ ف ب)

وسام متى

لم يكد فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يقفلان سماعة الهاتف، يوم السبت الماضي، في أول اتصال بينهما منذ وصول الأخير إلى البيت الأبيض، حتى اندلعت أعنف الاشتباكات في شرق أوكرانيا، في ما يمكن اعتباره أول الاختبارات للعلاقات الثنائية المحاطة بتفاؤل حذر

رضوان مرتضى

كشفت الأجهزة الأمنية اللبنانية أن عدد من غادروا لبنان، في السنوات الخمس الماضية، الى سوريا للقتال في صفوف الجماعات المسلحة وتنظيمي «داعش» و»جبهة النصرة» وصل الى نحو 6000 بين لبنانيين وفلسطينيين. وبحسب الإحصاءات، فقد قُتِل من هؤلاء نحو 1300 شخص

تتهاوى صيغ قانون الانتخابات المختلط بين الأكثري والنسبي واحدة تلو الأخرى، في ظلّ تضارب المصالح والرؤى بين القوى السياسية الأساسية، في «لا اكتراثٍ» واضح لحاجة البلاد إلى قانون انتخابي عصري، يعبّر عن الواقع الاجتماعي والسياسي، لصالح قوانين تكفل حقوق الطوائف كطوائف

محمد وهبة

بعد مصرف الإسكان، تستعد المؤسسة العامة للإسكان للإعلان قريباً عن خفض أسعار الفائدة على قروضها الجديدة من 4.67% و5% إلى 3.25% و3.50%، أي بما نسبته 30% تقريباً.