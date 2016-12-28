غلاف العدد ٣٠٦٧



تغصّ يومياً المعابر نحو أحياء حلب الشرقية بأهلها الذين هجّروا منذ صيف 2012 (مروان طحطح)



إيلي حنا

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تسوية حلب التي أخرجت المدينة من دائرة الحرب عرّت كذبة تحوّلت إلى حقيقة مع مرور الزمن. تَوْق أحياء حلب الغربية الحاملة بتوأمَين برأسَين «غربي وشرقي» إلى الانفجار

يحيى دبوق

سلاح حزب الله لم يعد سلاحاً، بل أسلحة: مراتب وأنواع ومستويات ومديات ودقة وقدرات تدميرية مختلفة. ولكل من هذه الأسلحة وظيفة قتالية في زمن الحرب، ووظيفة ردعية في زمن اللاحرب. وكلتا الوظيفتين متكاملتان ومستندتان إلى إرادة تفعيلهما.