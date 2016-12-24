غلاف العدد ٣٠٦٦



تفيد أرقام الموازنة السعودية بأنها بلد يخسر الكثير من المال ولا يدخل إليه ما يعادل إنفاقه (أ ف ب)



خليل كوثراني

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رأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن انتصار حلب يعني أن خيار إسقاط النظام في سوريا قد فشل، مع أنها ليست نهاية الحرب. وشنّ نصرالله هجوماً على الجماعات التكفيرية والدول الداعمة لها، لا سيّما الحزب الحاكم في تركيا ورجب طيب أردوغان