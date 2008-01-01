مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لوقف الاستيطان الإسرائيلي

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خاص بالموقع - يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم، على مشروع قرار أعدته مصر يطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري والتام لأنشطتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عموماً، والقدس الشرقية خصوصاً.



يطالب مشروع القرار إسرائيل بالوقف الفوري لكل أنشطة الاستيطان (باز راتنير - رويترز)

ووفقاً للوثيقة التي وزعها ممثلو مصر على أعضاء المجلس الخمسة عشر مساء أمس الأربعاء، فإن مشروع القرار يطالب إسرائيل بـ«الوقف الفوري والتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية». وينص مشروع القرار، الذي سيطرح للتصويت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش، على أن إقدام إسرائيل على إقامة المستوطنات «ليس له سند قانوني ويمثل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي». ويعبر النص عن قلق بالغ من أن يكون استمرار الأنشطة الاستيطانية «معرقلاً خطيراً يحول دون تطبيق حل الدولتين».

وفيما وصف المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، مشروع القرار بأنه «قمة النفاق»، باعتبار أنه «من العبث، في وقتٍ تشهد فيه سوريا مذابح للآلاف، أن يكرس مجلس الأمن هذا الوقت والجهد للانعقاد ومناقشة إدانة الديموقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط»، أحجم البيت الأبيض عن التعليق. إذ يأمل بعض الدبلوماسيين في المجلس بأن يسمح الرئيس الأميركي، باراك أوباما، باتخاذ إجراء في مجلس الأمن من خلال الامتناع عن التصويت.

من جهة أخرى، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة، في تغريدة على موقع «تويتر»، على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. ويحتاج مشروع القرار من أجل تمريره إلى تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين) حق الفيتو.

(أ ف ب، روسيا اليوم)